«Что-то случилось»: обещанные Собяниным троллейбусы не добрались до Хабаровска

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2021, 10:58 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Троллейбусы, которые мэр Москвы Сергей Собянин пообещал предоставить Хабаровску в декабре, до сих пор остаются в столице.

Списанные москвичами белорусские троллейбусы должны были безвозмездно перейти на транспортное «вооружение» краевой столицы, однако по-прежнему остаются в пределах Москвы.

Глава хабаровского управления промышленности, транспорта и связи Владимир Ощановский заверял, что средства на транспортировку троллейбусов выделены из бюджета города. Но декабрь кончился, а троллейбусов все нет. Оказалось, что «что-то случилось».

- Депутаты осенью изыскали денежные средства на транспортировку троллейбусов и предоставили их мэрии. Однако потом что-то случилось, в итоге транспорт даже не покинул Москву. Теперь его должны доставить в марте - апреле. Деньги на проведение конкурса мы снова заложили, - сообщил депутат гордумы Владимир Майсак.

Напомним, что речь идет о транспорте, который списан в Москве, однако, по мнению специалистов, может прослужить еще лет десять. В Хабаровске троллейбусы должны были обслуживать маршрут №1.