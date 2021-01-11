Глава избиркома Хабаровского края ушел в отставку после семи лет работы

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11 января 2021, 09:49 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов 11 января заявил, что ушел в отставку.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

- Сегодня прекращены мои полномочия председателя избирательной комиссии края по собственному желанию. <…> Спасибо всем взаимодействующим структурам, членам комиссий всех уровней за работу, - говорится в сообщении бывшего главы краевой ИК.

Свой досрочный уход с должности он объяснил состоянием здоровья. Накушнов в прошлом году перенес операцию. Кроме того, он объяснял, что предыдущие выборы «подорвали его здоровье».

Напомним, что Накушнов занимал должность главы избиркома с 2012 года. В 2019 году ЦИК проводил проверку его работы после того, как сенатором от местной думы был избран кандидат с судимостью.