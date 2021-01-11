Аналитики назвали вакансии в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц

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11 января 2021, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

сотрудники, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на данные аналитиков назвали одну из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве с зарплатой до четверти миллиона рублей в месяц.

«Одна из самых высоких зарплат в январе доступна зубному технику-керамисту, которому обещают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц», - говорится в рейтинге столичных вакансий.

В источнике сказано, что такой специалист обязан в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок.

Также высокие зарплаты работодатели предлагают соискателям в сфере IT - от 150 тысяч рублей. При этом будущий сотрудник должен уметь оптимизировать загрузку веб-страниц, работать с аналитикой, разрабатывать код Frontend части проекта.

«От кандидата ожидается уверенное знание технологий и опыт работы от одного года, весомым преимуществом также будет свободное владение английским языком», - добавляет автор материала.

Кроме того, зарплату от 200 тысяч рублей могут получать репетиторы по английскому языку. Однако итоговая сумма зависит от количества занятий с учениками в месяц.

В пятерку лидеров также вошли мастера по ремонту квартир, зарплата от 160 тысяч рублей в месяц, и ведущий бизнес-аналитик с опытом от одного года, зарплата от 150 до 200 тысяч рублей.

«Успешный кандидат должен структурировать и четко излагать информацию, быстро погружаться в проекты и переключаться между ними, иметь опыт разработки бизнес-требований на доработку программного обеспечения, уметь составлять ТЗ для разработчиков, иметь собственные навыки разработки бизнес-процессов, бизнес-требований и написания регламентирующих документов», - пояснили в требованиях.