Аналитики назвали вакансии в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц

СМИ со ссылкой на данные аналитиков назвали одну из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве с зарплатой до четверти миллиона рублей в месяц.
«Одна из самых высоких зарплат в январе доступна зубному технику-керамисту, которому обещают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц», - говорится в рейтинге столичных вакансий.
В источнике сказано, что такой специалист обязан в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок.
Также высокие зарплаты работодатели предлагают соискателям в сфере IT - от 150 тысяч рублей. При этом будущий сотрудник должен уметь оптимизировать загрузку веб-страниц, работать с аналитикой, разрабатывать код Frontend части проекта.
«От кандидата ожидается уверенное знание технологий и опыт работы от одного года, весомым преимуществом также будет свободное владение английским языком», - добавляет автор материала.
Кроме того, зарплату от 200 тысяч рублей могут получать репетиторы по английскому языку. Однако итоговая сумма зависит от количества занятий с учениками в месяц.
В пятерку лидеров также вошли мастера по ремонту квартир, зарплата от 160 тысяч рублей в месяц, и ведущий бизнес-аналитик с опытом от одного года, зарплата от 150 до 200 тысяч рублей.
«Успешный кандидат должен структурировать и четко излагать информацию, быстро погружаться в проекты и переключаться между ними, иметь опыт разработки бизнес-требований на доработку программного обеспечения, уметь составлять ТЗ для разработчиков, иметь собственные навыки разработки бизнес-процессов, бизнес-требований и написания регламентирующих документов», - пояснили в требованиях.