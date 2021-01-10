Собянин поблагодарил москвичей - доноров плазмы за помощь в борьбе с COVID-19

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10 января 2021, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей - доноров плазмы за помощь в борьбе с коронавирусом. Слова благодарности мэр написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Москвичи, которые перенесли COVID-19, откликнулись на нашу просьбу и с апреля начали сдавать плазму крови с антителами. Уже 10,5 тыс. жителей столицы стали донорами и помогли спасти тысячи жизней», - написал мэр.

В качестве примера он привел Юлию Серегову, которая сдает кровь для городских больниц уже три года. Она перенесла болезнь в легкой форме, и как только врачи разрешили, снова пришла в пункт переливания. Плазму сдавала дважды и будет сдавать еще, если позволят титры антител. Еще одна жительница столицы - студентка шестого курса медуниверситета имени Пирогова Анастасия Стольная впервые стала донором после перенесенного коронавируса. Как подчеркнул Собянин, будущий медик хорошо знает, как важна донорская кровь для лечения тяжелых пациентов, и кровь теперь будет сдавать постоянно.

«Спасибо всем, кто в это непростое время отдает малую частицу себя, помогая многим другим легче и быстрее справиться с болезнью», - добавил мэр.