Латвийский психолог Жанна Кулакова: о вере, о священнослужителях и конфиденциальности

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10 января 2021, 20:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский психолог Жанна Кулакова, фото из личного архива

Есть темы, которые не очень принято обсуждать в обществе… Например, вера, религия, священнослужители. Почему? Возможно, такие темы очень личные, но если он возникают, то почему бы и не поговорить? Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает разговор о религии, вере, Боге. Специально для «АН» интервью с латвийским психологом Жанной Кулаковой.

-Жанна, возможно, вы меня поправите, но я думаю, что профессия священника и психолога очень похожи… Я сейчас говорю об исповеди и доверии специалисту личных проблем. Я была уверена, что в таких моментах должна присутствовать конфиденциальность. Но, например, англиканская церковь отменила тайну исповеди. Да и в православной церкви были случаи, когда откровения прихожанина «покидали» стены храма. Должна ли существовать тайна или нет?

-Безусловно, что конфиденциальность у психологов должна быть. Когда ко мне приходит пациент, то я сразу предупреждаю, что наш разговор останется между нами. Это вопрос этики. Думаю, что так должно происходить и в храмах, на исповеди. А как иначе? Человек же доверяет свои тайны, проблемы, задает личные вопросы. Да, я знаю, что споры вокруг тайны исповеди ведутся, но тайна должна оставаться тайной. Если это выходит за определенные рамки, то, видимо, на то есть веские причины.

-Жанна, сегодня, когда коронавирус бушует по миру, то многие люди ищут утешение в церкви. Хорошо, если находят… Я присутствовала, так случилось, при одном разговоре священника с прихожанином и услышала, как батюшка отправил этого человека к… психологу… Вопрос, на мой взгляд, был адресован правильно…речь шла о порче, дурной энергетике. Человек спрашивал о соответствующих молитвах, чтобы защитить себя, а был отправлен к психологу…

-А почему бы и нет? Причин много: возможно, священнослужитель увидел эту необходимость, возможно, не знал, что ответить… Я думаю, что это нормальный процесс. Согласитесь, но странно бы было, если бы, например, человек с последней стадией рака пришел к батюшке, а тот ему посоветовал только уповать на волю Бога. Понятно, что тут необходим врач. Вы поймите, что даже священнослужитель, увы, не может знать ответы на все вопросы.

-Согласна. Так почему же открыто об этом не сказать?

-Я повторюсь, все зависит от самого священнослужителя: от его характера, образования, социальных аспектов. Думаю, что в серьезных вопросах, например, которые касаются здоровья, личной жизни, то следует доверять больше специалистам. Впрочем, если у человека есть духовник, который помогает разобраться – прекрасно! Вы спрашивали о том, почему сегодня люди ищут утешение в церкви? На это повлиял коронавирус. Люди перестали чувствовать себя защищенными, они в неопределенности. А церковь дает успокоение, защищенность. Повторяю, что не для всех, но для многих. Тут следует смотреть и на такой аспект, как экономика. Что это значит? Если страна имеет стабильную экономику, высокий уровень жизни, то верующих там будет меньше, чем в стране с нестабильной экономикой. Людям же надо где-то искать успокоение, а церковь – самое хорошее место. Так считают.

-Жанна, насколько я поняла, то вы человек, который посещает храмы, беседует со священнослужителями. Вы человек публичный, и с «дурной энергетикой», которая в народе называется сглаз, порча, видимо, знакомы. Как справляетесь с этим?

-При помощи молитвы и силе духа. Могу рассказать конкретно…

-Пожалуйста.

-Бывает, что я чувствую даже с утра некую усталость, хотя хорошо выспалась… Тогда я просто набираю в компьютере молитву «от злых людей, порче, сглаза, колдовства» и слушаю. Делаю свои дела и слушаю. Если еду в машине, то часто включаю эту молитву и приходит спокойствие. Вечером, например, я зажигаю церковную свечу и включаю молитву, сама молюсь. Вы знаете, мне это очень помогает. Поймите, что все это колдовство, порча идет на энергетическом уровне! А человек порой этого не понимает и боится последствий. А когда есть страх, то он блокирует позитивную энергию, вгоняет человека в депрессию и возникают серьезные проблемы. Например, вы знаете или чувствуете, что кто-то пожелал вам зла, сходил к «бабке», и как быть? Если знаете, то примите это. Именно. А дальше просто отгоняйте от себя все негативные мысли об этом человеке. Просто отгоняйте! Если вы будете думать, то даете повод для дальнейших проблем. Перестаньте думать об этом! Хотите молиться – молитесь! Да, сходите в церковь! Мы уже говорили, что там энергетика успокаивающая. Что же получается, если мы говорим о вере и Боге, кто-то, кто сходил к «бабке» оказался сильнее чем Бог? Нет! Конечно, нет! Вот тут и возникает вопрос веры. По вере вам…

-Жанна, вы так просто и доступно все рассказали. Очень бы хотелось, чтобы и наши священнослужители вот так просто объясняли прихожанам. Благодарю за интервью.