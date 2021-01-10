В Челябинской области водитель не справился с управлением автомобиля при обгоне

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10 января 2021, 18:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Управления ГИБДД Пропаганда

В ДТП погибла женщина 1952 года рождения.

Авария произошла в Пластовском районе на пятом километре автодороги Кочкарь-Варламово в 14.15. Водитель Renault SANDERO в условиях сильного снегопада пошел на обгон, но не смог справиться с управлением. Он столкнулся с автомобилем LADA Vesta. Водитель иномарки – мужчина 1980 года рождения, отечественного автомобиля – мужчина 1957 года рождения. Сразу после столкновения произошло возгорание Renault SANDERO. Его пассажирка – женщина 1952 года рождения – скончалась на месте ДТП.

Водитель и пассажирка отечественного автомобиля 1958 года рождения получили телесные травмы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, сегодня на Южном Урале бушуют метели, на дорогах сильная гололедица. В таких погодных условиях водителям рекомендуют оставаться дома. Завтра, 11 января, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Сегодня стало известно, что на федеральной трассе М5 «Урал» ограничили движение большегрузов из-за снегопада. Оно будет действовать до 12.00 понедельника.