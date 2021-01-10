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Москвичам рассказали об итогах работы проекта "Активный гражданин" в 2020 году

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичам рассказали об итогах работы проекта
Фото: соцсети

Названы самые популярные голосования проекта "Активный гражданин" в 2020 году. Они касались благоустройства города, развития транспортной сферы, цифровизации услуг и сохранения культурного наследия. По итогам голосований получено свыше 15 миллионов мнений москвичей и приняты конкретные решения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект «Активный гражданин» был запущен шесть лет назад. Эта платформа дает москвичам возможность влиять на развитие города и с каждым годом привлекает все больше горожан. Благодаря «Активному гражданину» взаимодействие власти и москвичей становится все более эффективным, а это напрямую влияет на качество реализации городских проектов.

В 2020 году в проекте зарегистрировались около двух миллионов человек, общее количество участников увеличилось до 4,8 миллиона. Москвичи поучаствовали в 358 голосованиях, из которых 207 — городские, а 151 — районное. По их итогам получено более 15 миллионов мнений.

И это не просто мнения, а руководство к действию для городских властей, поскольку исключительной особенностью проекта является гарантированная реализация решений, принятых москвичами.


Они касались благоустройства города, развития транспортной сферы, цифровизации услуг и сохранения культурного наследия. По итогам голосований получено свыше 15 миллионов мнений москвичей и приняты конкретные решения.

Самые важные голосования 2020 года, в которых принимали участие сотни тысяч москвичей, касались благоустройства города и развития транспортной сферы, цифровизации услуг и сохранения культурного наследия столицы, выбора лучшей детской книги и наиболее популярного формата экскурсий по Москве. По их итогам уже приняты конкретные решения.

ГБ

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