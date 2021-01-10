В Челябинской области ограничили движение по трассе М5 «Урал» из-за непогоды
10 января 2021, 11:56[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Ограничение введено для большегрузов с 11.00 до 24.00 10 января
Согласно распоряжению ФКУ УПРДОР «Южный Урал», большегрузному транспорту запрещено пересекать участок от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль. Это связано с неблагоприятными погодными условиями: метелью и гололедицей. Ограничения могут быть продлены.
Как сообщает ГУ МВД по Челябинской области, в горнозаводскую зону направлено 28 экипажей спецроты полка дорожно-патрульной службы УГИБДД области, которые будут следить за порядком, а также обеспечивать бесперебойную работу снегоуборочной техники.
Южноуральцев просят сегодня не выезжать на дороги без особой необходимости. Из-за снегопада возможно увеличение количества ДТП и заторов на дорогах. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать рискованных маневров.
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