В Челябинской области ограничили движение по трассе М5 «Урал» из-за непогоды

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10 января 2021, 11:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области

Ограничение введено для большегрузов с 11.00 до 24.00 10 января

Согласно распоряжению ФКУ УПРДОР «Южный Урал», большегрузному транспорту запрещено пересекать участок от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль. Это связано с неблагоприятными погодными условиями: метелью и гололедицей. Ограничения могут быть продлены.

Как сообщает ГУ МВД по Челябинской области, в горнозаводскую зону направлено 28 экипажей спецроты полка дорожно-патрульной службы УГИБДД области, которые будут следить за порядком, а также обеспечивать бесперебойную работу снегоуборочной техники.

Южноуральцев просят сегодня не выезжать на дороги без особой необходимости. Из-за снегопада возможно увеличение количества ДТП и заторов на дорогах. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать рискованных маневров.