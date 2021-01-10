Умер создатель брендов «Секреты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников

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10 января 2021, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Создатель известных косметических брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников скоропостижно умер 7 января. Предпринимателю был 61 год. Трубников скончался в своем доме в Подмосковье.

8 января Mash сообщил, что Андрея Трубникова нашли без сознания «вчера в собственном доме в коттеджном посёлке Графские пруды». По данным источника Mash, мужчине «стало плохо после сна, утром домработница вызвала скорую, но спасти Трубникова не успели — он умер до прибытия бригады врачей». Точная причина смерти не называлась.

Последнее интервью основателя Natura Siberica Андрея Трубникова опубликовал Forbes. Он рассказывал, что никогда не был предпринимателем, он больше креативщик. Мне нравится создавать что-то новое, такое, что не было раньше сделано другими людьми. «У меня нет бизнес-плана, и никакую прибыль я не планирую. Мне просто нравится что-то такое делать. И я делаю то, что мне нравится», - поделился Трубников.