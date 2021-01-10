Эксперт в области авиации Олег Пантелеев прогнозирует стремительный рост цен на авиабилеты в ближайшие месяцы

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10 января 2021, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, в с апреля стоимость билетов на самолеты стремительно вырастет. О том, что цены на авиабилеты возрастут в ближайшее время, сообщил эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Как объяснил эксперт, сегодня "ценам на авиаперевозки пассажиров падать уже некуда". По данным специалиста, "сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки, либо всё же прекращать демпинг". Пантелеев отметил, что бесконечно существовать в нынешнем положении авиакомпании не смогут.

Эксперт считает, что нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей..., потери надо возвращать. Пантелев уверен, что с апреля будет рост стоимости авиабилетов, и рост стремительный.