Латвийский психолог Жанна Кулакова: «Вера и религия – два разных понятия»

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9 января 2021, 22:38 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский психолог Жанна Кулакова, фото из личного архива

В рождественскую неделю хочется говорить о духовном. Такое уж это время. Желание прикоснуться к «тайнам», вере, религии очень велико. И это понятно: у каждого человека есть своя дорога, которой он приходит к Богу. И свои отношения с Всевышним. Вот только путь этот бывает сложным… Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским психологом Жанной Кулаковой.

- Жанна, наступило прекрасное время, чтобы поговорить о духовном. Идет рождественская неделя. Насколько я знаю, у вас был курс лекций о религии… Мне кажется, что сегодня много людей, которые считают себя верующими, но вера их… для себя. Они не хотят доверять свои тайны священнику на исповеди, открывать душу. Я разговаривала с такими людьми… Вполне адекватные, образованные. Причина проста: не доверяют, чувствуют безразличие, не получили ответы на свои вопросы. Вот и предпочитают разговаривать с Богом наедине с собой. А православная, например, церковь настаивает, что прикоснуться к Богу, пройти исповедь, совершить таинства можно только в храме. Недавно мне один священнослужитель даже сказал: «Это я вам буду говорить, какие у вас отношения должны быть с Богом!» Получается, что мы, прихожане, даже мнения своего не должны иметь?

- Давайте сразу определим такие понятия, как религия, вера и священнослужитель. Вера и религия – два разных понятия. Я считаю, что каждый человек имеет веру… Именно! Кто во что верит: в Бога, в себя и свои силы или атеист (это тоже вера). Если мы говорим о священнослужителях, то это профессия. Я понимаю, что говорить о священнике, как о «профессии» не принято, но тем не менее этот термин верный. Их деятельность оплачивается, как и другие специальности, они имеют духовное образование и выполняют определенные функции в храме, монастырях, церквях: проводят богослужения, исповедь, причащают, занимаются просветительской деятельностью и т.д. Но тут все зависит от самого священника: от его характера, образования и если хотите, то даже от здоровья.

Например, вы пришли на исповедь или задали вопрос, а вам «не совсем так» ответили… Но может в это время у священника болел зуб. И такое бывает. Я понимаю, что всем нам бы хотелось получить истинное понимание, исчерпывающие ответы и т.д. Но священники – люди. Они могут и не знать ответа на вопрос, и чувствовать себя не совсем хорошо, и человек может не нравится… Важно найти своего священника, свое место силы. Даже воцерковленные люди очень серьезно выбирают храм, священника, которому открываются. Духовный отец. Это очень серьезный вопрос. Я хорошо это знаю: живу в Даугавпилсе, а ездила в храм в город Екабпилс, к своему духовнику. Поверьте, я не совсем уютно чувствую себя в церквях Даугавпилса: слишком большое внимание ко мне. Я же была мэром Даугавпилса и люди знают меня в лицо… Не совсем мне уютно, когда в спину смотрят, когда наблюдают, кому я свечку поставила и правильно ли встала на колени. А вот в храме Екабпилса я чувствую себя комфортно, свободно. Это мое место силы. И это правильно.

-Жанна, но нас же православная церковь учит, что обязательно нужно ходить в храм и доверять священнику – любому. Православный священник – проводник между человеком и Богом. Эту фразу я постоянно слышала в наших (латвийских) церквях.

-Я бы тут с вами не совсем согласилась: в православии нет такого определения, как «проводник между Богом и человеком». Священнослужитель – человек культа, который выполняет обязанности в храме, монастырях, церквях. Определенные обязанности выполняет, которые положены церковным уставом. Поймите, мы часто путаем полномочия священнослужителя…

Мы наделяем его непререкаемым авторитетом – как сказал, то так и будет. Священник – человек! Мы говорили об этом уже. Мы не можем требовать от него невозможного. Каждый человек сам отвечает за свою жизнь, сам выбирает свой путь. Да, когда мы приходим в храм, на службу, на исповедь, то испытываем, если можно так сказать, умиротворение, положительные эмоции. Не все, конечно, испытывают, но многие. И я с этим согласна: спокойная атмосфера, успокаивающий голос священника, прекрасное пение хора… Это положительные вибрации! Научно доказано! Я по первому образованию физик и прекрасно понимаю это. Почему мы не можем молиться дома? Можем! Если нам это комфортно! Мы можем уйти в лес и там говорить с Богом. С Богом нужно разговаривать всегда! Всегда, а не только тогда, когда человек пришел в храм. Какая же это вера Богу тогда?

-Жанна, когда я задумала написать эту статью, то поговорила со многими людьми… И часто проскальзывала такая фраза: «Церковь – это бизнес». Вы согласны с таким мнением?

-А разве церковь, храм, монастырь не должны оплачивать бытовые нужды: счета за электричество, отопление, например? Конечно, есть страны, где церковь поддерживает государство и богатые спонсоры. В Латвии, к сожалению, ситуация иная: прошли те времена, когда были щедрые пожертвования. А зарплата священнослужителей? Если в храме, монастыре, церкви будет все бесплатно, то все придет в негодность… Вплоть до закрытия.

-А как же насчет того, что Иисус выгнал из храма торговцев?

-Перекупщиков! Тех, кто наживается! Это входит в заповедь «не укради». Я не читала в Библии, что нельзя продавать свечки в храмах, например. Не укради! А когда перекупщик продает товар, то это и есть «воровство». Не стоит так узко трактовать заповеди Создателя…

Продолжение следует…