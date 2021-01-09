Губернатор ХМАО Наталья Комарова со слезами на глазах сообщила о смерти первого зама Геннадия Бухтина

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9 января 2021, 20:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Наталья Комарова, фото: vk.com/nv__komarova

Губернатор Ханты-Мансийский автономного округа - ЮГРА (ХМАО-ЮГРА) Наталья Комарова в субботу, 9 января, сообщила о смерти первого вице-губернатора региона Геннадия Бухтина со слезами на глазах.

Геннадий Бухтин утром в этот день умер от последствий коронавирусной инфекции COVOD-19. Замглавы Югры скончался в Москве, в больнице. Ему было 60 лет.

Наталья Комарова во время онлайн-встречи с жителями Нягани сделала небольшую паузу, прежде, чем сообщить югорчанам о случившейся трагедии. «Умер первый заместитель губернатора Геннадий Федорович Бухтин. Больше месяца он болел, сегодня мы его потеряли. Светлая память», — сказала губернатор Югры.

Комарова, члены правительства региона выразили соболезнований семье, родным и близким Геннадия Федоровича Бухтина.

По словам Комаровой, ей пришлось прервать рабочую поездку в Нягань из-за произошедших событий, - передает URA.RU.

Онлайн-встречу с жителями она вела уже из студии в Ханты-Мансийске. На этой встрече Комарова обсудила ключевые проблемы, стоящие в настоящее время перед городом, вместе с населением и местными властями.