ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Губернатор ХМАО Наталья Комарова со слезами на глазах сообщила о смерти первого зама Геннадия Бухтина

, 20:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова со слезами на глазах сообщила о смерти первого зама Геннадия Бухтина
Наталья Комарова, фото: vk.com/nv__komarova

Губернатор Ханты-Мансийский автономного округа - ЮГРА (ХМАО-ЮГРА) Наталья Комарова в субботу, 9 января, сообщила о смерти первого вице-губернатора региона Геннадия Бухтина со слезами на глазах.

Геннадий Бухтин утром в этот день умер от последствий коронавирусной инфекции COVOD-19.  Замглавы Югры скончался в Москве, в больнице. Ему было 60 лет.

Наталья Комарова во время онлайн-встречи с жителями Нягани сделала небольшую паузу, прежде, чем сообщить югорчанам о случившейся трагедии. «Умер первый заместитель губернатора Геннадий Федорович Бухтин. Больше месяца он болел, сегодня мы его потеряли. Светлая память», — сказала губернатор Югры. 

Комарова, члены правительства региона выразили соболезнований семье, родным и близким Геннадия Федоровича Бухтина.

По словам Комаровой, ей пришлось прервать рабочую поездку в Нягань из-за произошедших событий, - передает URA.RU.
Онлайн-встречу с жителями она вела уже из студии в Ханты-Мансийске. На этой встрече Комарова обсудила ключевые проблемы, стоящие в настоящее время перед городом, вместе с населением и местными властями.

ИЧ

Армия

«Черный халифат» снова атакует, подразделения сирийских войск от разгрома спасла авиация ВКС РФ

«Черный халифат» снова атакует, подразделения сирийских войск от разгрома спасла авиация ВКС РФ

Вчера вечером вооруженные формирования Исламского государства (ИГ- запрещено в России) начало новое наступление в восточной части провинции Хама, нанеся удар по блокпостам Сирийской арабской армии (САА) в районе Ас-Саламия.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью