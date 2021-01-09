12 часов сайт властей Хабаровского края показывал нецензурную фразу о Путине

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9 января 2021, 21:26 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Пользователи соцсетей обвинили Джо Байдена в диверсии на сайте правительства Хабаровского края, где на протяжении 12 часов транслировалась оскорбление в адрес президента России Владимира Путина.

На официальном сайте правительства Хабаровского края в режиме онлайн показывается происходящее на стройке Центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре (городе Президентского внимания). При этом в углу поверх видеозаписи появилась цифровая надпись о Владимире Путине нецензурного содержания. Фраза провисела 12 часов – ее заметили только представители СМИ. Вещание же было прервано в 14:03 по местному времени.

Известно, что монтажом, обслуживанием и доступом в интернет камер наблюдения за строительством занимается оператор связи «Энфорота».

По словам эксперта, повесить надпись мог любой продвинутый пользователь, поскольку доступ к камерам и трансляции, скорее всего, не был закрыт.

Автора будут искать сотрудники ФСБ.



Тем временем, в социальных сетях пользователи предполагают, что появление оскорбительной надписи могло быть поисками Джо Байдена, чья инаугурация на пост президента США назначена на 20 января.