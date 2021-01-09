Под Тюменью сгорел частный дом — семь человек погибли

Аргументы Недели → Общество 13+

9 января 2021, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Под Тюменью сгорел частный дом, зарево огня полыхало над поселком Боровский. После тушения в доме были обнаружены тела семи человек, пока правоохранительные органы не сообщают ничего о личностях погибших.

На месте трагедии работают криминалисты, они стараются установить причины случившегося. СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — рассказали в ведомстве. А губернатор Александр Моор взял расследование под личный контроль.

«Я беру расследование причин пожара на личный контроль. Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших. Земляки, вновь призываю вас - будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности. Каждая потерянная человеческая жизнь - это огромное горе. Берегите себя!», - написал он в Instagram.

«Ужесточите контроль над работой тепло- и энергосетей. Входящее напряжение в домах 140-160 при норме 220, многие сидят на электрообогревателях, люди замерзают за свои же деньги. Чему вы удивляетесь, ещё не такое будет...», «Да никто разбираться не станет, спишут все на погибших и все, сами мол виноваты», «Да закройте вы «алкашку» - на 50% преступлений меньше будет, как и работы у СК», - советуют губернатору местные жители в коммнтариях.

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