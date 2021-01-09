Чиновники прокомментировали сбои в системе мониторинга воздуха в Челябинске

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9 января 2021, 16:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По информации заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, публичная часть системы действует в тестовом режиме, поэтому возможны нестыковки.

Таким образом Виталий Безруков отреагировал на сообщения челябинцев в социальных сетях о том, что на сайте регионального минэкологии перестали публиковать данные о состоянии атмосферного воздуха в городе Челябинске.

«Пока публичная часть имеющейся системы работает в тестовом режиме, и по некоторым компонентам данные требуют перепроверки, в частности по органическими соединениям, но в ближайшее время система заработает в полном объёме», – прокомментировал Виталий Безруков.

Напомним, единая система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха начала действовать в регионе с 25 декабря прошлого года. Виталий Безруков также отметил, что в период с 30 декабря по 8 января высоких и экстремально высоких концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Челябинска не фиксировалось.

По словам чиновника, система будет совершенствоваться, совсем скоро в ней будут отражаться данные с других предприятий и городов Челябинской области. Это позволит оперативно вычислять загрязнителя и предпринимать меры в отношении нарушителей, а также предупреждать превышение выбросов в атмосферу.