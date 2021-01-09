Чудо в подарок

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9 января 2021, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: личный архив

Сложно себе даже представить, что чувствует маленький человек без родительского тепла и внимания в сказочные предновогодние дни. В те самые дни, когда все вокруг собираются за праздничным столом, ждут подарков, загадывают желания и надеются на чудо. Но, увы, для тридцати тысяч ребят по всей нашей стране это не самый радостный праздник. Именно потому, что встречают они его не дома, среди родных, а в казенном учреждении для детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения.

Как раз именно таким детям и решил устроить праздник «Фонд защиты детей» - новая Общероссийская общественно государственная организация, созданная по указу Президента РФ в начале октября минувшего года. Праздник, впрочем, не в традициях последних лет, когда сирот сердобольные благотворители буквально забрасывают печеньем и шоколадом. Праздник для детской души – вот, что было важно для устроителей.

Сама идея теоретически проста: используя новые технологии, показать «казенным» детям всей нашей страны самый чудесный новогодний балет «Щелкунчик». Однако, потребовалось организовать специальную трансляцию прямо на экраны учреждений, как нынче принято пояснять - адресно. Из рук в руки, а, точнее, из сердец в сердца.

Социально значимый проект «Фонда защиты детей» поддержало Министерство просвещения РФ, Большой академический театр России во главе с его Генеральным директором В.Г.Уриным, который не случайно вошёл в состав учредителей “Фонда защиты детей”, французский киноконцерн Pathe Live, которому принадлежат права на трансляцию балета, российская компания «Пруфикс», взявшая на себя заботы о прямой трансляции в каждое сиротское учреждение. Подготовительных хлопот хватало, но и понимание всех участников проекта обрело благородные качества: не напрасно новый Фонд оказался первой в мире организацией, получившей право на безвозмездную трансляцию волшебного спектакля.

Ровно в 12.00 по московскому времени 30 декабря 2020 года 1100 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - от Анадыря и до Калининграда - подключились к трансляции из Большого. Почти 30 000 ребят словно побывали в этот день в Москве, в самом красивом ее театре и окунулись в волшебный мир музыки П.И. Чайковского и хореографии Ю.Н. Григоровича.

Не зря считается, что именно «Щелкунчик» - самый сказочный, самый рождественский спектакль мирового балета. Спектакль, утверждающий торжество добра, одной лишь музыкой вселяющий в душу каждого, особенно маленького человека, любовь и надежду.

А днем раньше, как бы в предисловие этому духоподъемному действу, из ворот «Фонда защиты детей» выехала грузовая фура «Почты России», которая увозила по тем же 1100 адресам, заботливо собранные книги. Это книги, которые учат состраданию, любви, дружбе любых ребят, а тех, кому они отправлялись – особенно. В эти, всё ещё праздничные дни, душевозвышающие библиотечки уже дошли адресатам.

И два слова о незримом, но очень существенном.

Глава “Фонда защиты детства” писатель и академик Российской Академии образования Альберт Анатольевич ЛИХАНОВ, своим кратким словом открывший трансляцию, сообщил АН, что подготовка вот такого, очень удалённого праздника для трёх десятков тысяч ребятишек, явила с собою целую гирлянду добрых дел. Вместе с деканом факультета психологии МГУ и Президентом Российской Академии образования Юрием Петровичем Зинченко они создали новый студенческий отряд, который энергично собрал подарки, чтобы отправить их в учреждения для сирот. А летом студенты, по командировкам Фонда, Министерства просвещения и МГУ отправятся на практику в такого рода группы детей, которые нуждаются в помощи психологов. Так что студенческое волонтёрство обретает ещё и профессиональные, научные, практические качества. Но и это не всё. Фонд и факультет психологии создадут специальную научно педагогическую программу, в которой примут совместно - и выдающиеся академики юристы, культурологи, педиатры, вирусологи, акушеры, психиатры, которые помогут будущим психологам расширить границы их познаний в таком ответственном и широко понимаемом служении, как защита детства.

Кроме того, Альберт Лиханов поблагодарил группы военнослужащих, помогавших в довольно нелёгком физическом труде, ведь каждая посылка весила до 10 килограммов. И особенная гражданская благодарность “Почте России”, которая согласилась перевезти груз безвозмездно, как свой благотворительный вклад. И сделала это образцово!

Помогая детям, подчеркнул Альберт Лиханов, важно воссоединять усилия государственные и гражданские, человеческие. “Знаете, что особенно тронуло? - сказал он.- Нам наши добровольные и безвозмездные помощники говорили спасибо и спасибо! За то, что они помогли детям. Как такому не возрадоваться!