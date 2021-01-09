Заболевание легких у Сергея Фургала обследуют только через полгода

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9 января 2021, 13:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу необходимо повторное проведение компьютерной томографии легких, однако новое обследование он сможет пройти не ранее, чем через полгода.

Напомним, что несмотря на необходимость провести КТ в августе, арестованному Фургалу сделали ее только в ноябре. В результате у бывшего чиновника выявили патологию легкого. Динамика заболевания же остается неизвестной.

- Сейчас уже есть показания медиков для проведения повторного КТ легких. Оно состоится через полгода. Это нужно для отслеживания процесса, происходящего в легких, чтобы понимать - в негативном или позитивном ключе развивается ситуация, - сообщил секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

По мнению членов ОНК, следователи не уполномочены запрещать или разрешать проведение медобследования Фургала.

- По закону следователь не имеет отношения к медицинской помощи, если СИЗО располагает всеми необходимыми документами с соответствующими показаниями. А если заключенный сам хочет дополнительно провериться и у него нет оснований, то вопрос к следователю. Поэтому КТ для Фургала через полгода точно будет. Другое дело, что пока непонятно, как решится вопрос по привлечению врачей. Нужен узкий специалист, чтобы он по результатам проведенного обследования дал свое заключение. Предоставят ли его - вопрос к следователю, - уточнил Мельников.