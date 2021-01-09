Сомнолог дал совет, как наладить режим сна после новогодних праздников

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9 января 2021, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Недосып перед первым рабочим днем после новогодних каникул поможет быстро наладить режим сна. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней имени Кожевникова университетской клинической больницы №3 Михаил Полуэктов.

«Каких-то проверенных рекомендаций нет, кроме той рекомендации, что следует помучиться одну ночь перед рабочим днем - то есть поспать поменьше. Уже на следующий вечер вы уже сможете войти в нормальный режим, вас будет тянуть ложиться спать в ранее вечернее время. Обычно организм очень хорошо подстраивается под новый режим даже в результате одной ночи ограниченного сна», - сказал Михаил Полуэктов.

Он добавил, что «доспать» недостающие часы можно будет на ближайших выходных.

«Конечно, поначалу человек будет испытывать некоторую тягу ко сну, потому что полностью компенсировать нехватку сна за одну ночь обычно не удается. Но от этого обычно никто не страдает, ведь люди привыкли ограничивать себя во сне в рабочие дни. Здесь тоже не будет ничего из ряда вон выходящего - можно будет просто доспать на первых же выходных», - пояснил Михаил Полуэктов.