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В 2020 году археологи обнаружили в столице более 15 тыс артефактов

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

В 2020 году археологи обнаружили в столице более 15 тыс артефактов
Фото: соцсети

В 2020 году археологи обнаружили в столице более 15 тысяч артефактов. Работы проводились в том числе на территории усадьбы Измалково, Хамовнических казарм и кинотеатра «Художественный», а также на улице Солянке.

Итоги сезона подвел глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

«Уходящий год для археологов был особенным, пандемия внесла свои коррективы, не было раскопок, но на 889 объектах проводились археологические разведки и наблюдения. Благодаря этому сделано множество интересных находок, имеющих историческую и культурную ценность. Всего за год было обнаружено более 15 тысяч артефактов. Таким образом, всего за последние 10 лет московские археологи сделали уже около 60 тысяч находок», — рассказал Алексей Емельянов.

ГБ

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