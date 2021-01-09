В Челябинской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
9 января 2021, 10:59[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Авария произошла в областном центре, 36-летняя фельдшер скорой помощи получила легкую травму.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, автомобиль скорой помощи направлялся в Областную клиническую больницу из Сатки. На улице Блюхера 8 января его не пропустил водитель Niva Chevrolet. В результате скорая столкнулась с легковым автомобилем. Уточняется, что медики двигались по дороге с проблесковыми маяками.
В ДТП пострадала 36-летняя фельдшер скорой – у нее зафиксирована легкая травма. Остальные участники аварии не пострадали. Фельдшеру была оказана первая помощь, на место аварии съехались спасательные службы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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