В Академии колокольного звона в Архангельске учится 82-летняя челябинка
9 января 2021, 10:29[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]Источник: Российская газета
Звонарь, руководитель Академии колокольного звона в Архангельске Владимир Петровский рассказал о своих учениках.
Владимир Петровский раньше был джазовым музыкантом, а в конце 1980-х годов увлекся колокольным звоном, познакомившись с музеем деревянного зодчества «Малые Корелы». Как сообщает агентство «Полит74», у известного звонаря уже более двух тысяч учеников со всей России. Самой старшей его студентке из Челябинска 82 года, а самому младшему ученику Левушке – три года. Звонарь не назвал имен своих учеников.
Учебное заведение расположилось на подворье Соловецкого монастыря. Раньше здесь располагались комнаты дознания милиции. Владимир Петровский обустроил учебные помещения на свою пенсию.
В интервью «Российской газете», Владимир Петровский отметил, что в России все чаще заменяют живой звон электронным. Между тем, колокольный звон исцеляет многие недуги: нормализуется давление, проходят головные боли.
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