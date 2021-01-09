Хабаровчане вышли на «фургальский» митинг в 30-градусный мороз

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9 января 2021, 12:32 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Несмотря на официальные заявления хабаровских властей о том, что протесты в краевой столице якобы прекратились, активисты в ставший традиционным для «фургальских» акций день – субботу – снова вышли на главную площадь краевой столицы.

«Закончившиеся» митинги продолжаются. Горожане, поддерживающие бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийства 15-летней давности, устроили акцию и в 30-градусный мороз.

На этот раз после завершения митинга на площади у здания правительства края протестующие снова выдвинулись шествием по городским улицам с лозунгами «Освободите Фургала!»

Напомним, что мэрия Хабаровска заявила об окончании «фургальских» акций. Тем не менее, край продолжает массово поддерживать бывшего губернатора.