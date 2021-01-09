Хабаровчане вышли на «фургальский» митинг в 30-градусный мороз
9 января 2021, 12:32[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Несмотря на официальные заявления хабаровских властей о том, что протесты в краевой столице якобы прекратились, активисты в ставший традиционным для «фургальских» акций день – субботу – снова вышли на главную площадь краевой столицы.
«Закончившиеся» митинги продолжаются. Горожане, поддерживающие бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийства 15-летней давности, устроили акцию и в 30-градусный мороз.
На этот раз после завершения митинга на площади у здания правительства края протестующие снова выдвинулись шествием по городским улицам с лозунгами «Освободите Фургала!»
Напомним, что мэрия Хабаровска заявила об окончании «фургальских» акций. Тем не менее, край продолжает массово поддерживать бывшего губернатора.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.