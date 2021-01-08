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В одной из школ Нижнего Новгорода туалет после ремонта оказался без дверей

, 23:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: youtube.com

В одной из школ Нижнего Новгорода туалет после ремонта оказался без дверей
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Журналист и блогер Андрей Караулов сообщил на своем YouTube-канале, что в одной из нижегородских школ после ремонта здания туалет остался без дверей. Пикантность этой ситуации добавляет то обстоятельство, что в этой школе учатся дети из Германии.

В гимназии №1 Нижнего Новгорода недавно завершился ремонт, но в туалете поставили только кафельные стенки между унитазами. Двери отсутствуют. Один из проемов прикрыли цветочной шторкой.

В одной из школ Нижнего Новгорода туалет после ремонта оказался без дверей

По словам Андрея Караулова, двери в школьных туалетах в проекте вообще не были предусмотрены. Несмотря на это, ремонтные работы были приняты местными чиновниками. По данным издания «НН.ру», гимназию №1 в Нижнем Новгороде называют «немецкой», поскольку туда по обмену приезжают школьники из Германии.

НХ

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