В одной из школ Нижнего Новгорода туалет после ремонта оказался без дверей

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8 января 2021, 23:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: youtube.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Журналист и блогер Андрей Караулов сообщил на своем YouTube-канале, что в одной из нижегородских школ после ремонта здания туалет остался без дверей. Пикантность этой ситуации добавляет то обстоятельство, что в этой школе учатся дети из Германии.

В гимназии №1 Нижнего Новгорода недавно завершился ремонт, но в туалете поставили только кафельные стенки между унитазами. Двери отсутствуют. Один из проемов прикрыли цветочной шторкой.

По словам Андрея Караулова, двери в школьных туалетах в проекте вообще не были предусмотрены. Несмотря на это, ремонтные работы были приняты местными чиновниками. По данным издания «НН.ру», гимназию №1 в Нижнем Новгороде называют «немецкой», поскольку туда по обмену приезжают школьники из Германии.