Почему в Латвии православное Рождество не будет выходным днем

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8 января 2021, 22:38 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Депутат Сейма, историк Ритвар Янсонс, фото соцсети

Много раз в Латвии поднимался вопрос о том, чтобы дать статус православному Рождеству как выходной день. Увы, вопрос остался открытым…

В Латвии прихожане православной и старообрядческой церкви отмечают Рождество с 7 января. Данные конфессии составляют вторую крупную группу верующих в Латвии. Первые – католики, протестанты.

К сожалению, только католическое Рождество (25 декабря) в Латвии имеет статус выходного дня. Сейм страны много лет отказывает включить в календарь праздничных дней 7 января. Почему? Об этом латвийским СМИ рассказал депутат Сейма, историк Ритвар Янсонс:

«Нужно учитывать, что если признать православное Рождество праздничными выходными для всего государства, то последует «цепная реакция»: православные могут попросить Пасху, как государственный праздник, иудеи – государственное признание Хануки, новоязычники – 21 июня, как день летнего солнцестояния. И тогда календарь будет состоять только из религиозных праздников. Если праздники определенной религиозной конфессии признаются выходными, тогда не только конкретный работодатель, но и вся экономика в целом понесет потери. Отдельно одобренное православное Рождество, когда остальная часть общества не празднует этот день, на мой взгляд, не будет способствовать сплочению общества. Обратимся к истории.

В довоенные годы православные отмечали Рождество в те же даты, что католики и лютеране. Почему это так? Потому что в 1935 году Конгресс латвийских православных обратился к патриарху Константинопольскому с просьбой принять ЛПЦ в подчинение Константинопольского патриархата на правах автономии. И тогда эта просьба была удовлетворена. И в православной церкви Латвии был введен григорианский календарь. Самым легким решением этой «проблемы» было бы то, чтобы ЛПЦ праздновала Рождество вместе со всей Европой, а не по старому юлианскому календарю, как Московский патриархат. Подумайте сами, что будет, если в остальных странах ЕС есть выходные на 25 декабря, а мы бы ушли от этих заложенных в законе Латвии традиций? По сути, мы частично ушли бы из пространства ЕС. Это, на мой взгляд, главный аргумент. И нужно учитывать большинство: 700 тысяч лютеран, 300 тысяч католиков. Эти традиции очень глубокие и древние в Латвии. Думаю, что находясь в Европе, мы живем по новому, григорианскому календарю».