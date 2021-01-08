Святки: что известные люди Латвии просят у… Бога

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8 января 2021, 21:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рождество в Латвии, фото соцсети

Наступили очень важные 12 дней после Рождества Христова и до праздника Богоявления. В народе эти дни называют еще «святыми» и «страшными». Есть поверье, что в этот период можно узнать свою судьбу или попросить Всевышнего о самом сокровенном. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» известные люди Латвии о своих просьбах, тайнах, желаниях…

Святки – основные зимние праздники на Руси! В это время никто не брался ни за какую работу, боясь несчастья. По легендам, с началом Святок с того света возвращаются души покойных предков и начинался «разгул»: тем, кто хотел узнать свою судьбу духи покровительствовали. Но было еще одно поверье: просьба, которая была обращена к Богу, в этот период непременно будет услышана.

Что же просят у Бога латвийские знаменитости? И как они проводят «святые дни»?

Певец Интарс Бусулис:

Фото из личного архива

«Я отмечал Новый год у себя дома, в городке Талси. Спокойно с семьей посидели за столом, посмотрели программы по ТВ… Увидел и себя… с песней «Время ходит назад». Было, конечно, приятно. Я люблю этот клип: сама песня была написана много лет назад и ждала своего часа, вернее, «оформления». Жду ли я чудес от Нового года? Я жду, что все «устаканится» и мы начнем жить своей нормальной жизнью. Впрочем, уходящий год был для меня не особо плохим… Вернее, неплохим! Я провел 16 концертов онлайн, побыл с семьей, подумал, отдохнул. Плодотворно провел. Что бы я попросил у Бога в эти «святые дни»? Ничего! Он и так мне много дал, а дальше дело за мной, чтобы «не подвести» его. Я бы просто сказал ему, что очень благодарен… Спасибо ему за все! С Новым годом! Здоровья, любви, энергии и счастья! Пусть все, что каждый задумал, то сбудется! До встреч!»

Латвийский психолог, экс-мэр Даугавпилса Жанна Кулакова:

Фото из личного архива

«Чтобы я попросила у Бога? О чем бы его спросила? Знаете, это очень философский вопрос и так легко к нему подходить нельзя. Глубокий и личный вопрос. Нет, не думаю, чтобы я просила о чем-то… Не просила бы, не задавала вопрос. Мы сами должны отвечать на свои вопросы, думать, решать, действовать. Нам дано Богом главное – жизнь. И за это следует благодарить Создателя. Если бы у меня произошло чудо – встреча с Богом, то я бы сказала ему слова благодарности».

Латвийский политик, депутат РД, экс-мэр Даугавпилса Олег Буров:

Фото из личного архива

«Праздники, конечно, пролетели незаметно. Встречал дома, с близкими. Отдыхал: много ел и много помыл посуды. Ел и мыл… Что я хотел бы от этого года? Позитивных перемен! Этого достаточно. Что бы я спросил у Бога? Ничего! Я просто бы ему сказал СПАСИБО! Спасибо за этот мир и эту замечательную жизнь!»

Латвийский политик, экс-депутат ЕП Андрей Мамыкин:

Фото из личного архива

«Поздравляю всех православных с Рождеством! Великий праздник. Что бы я попросил у Спасителя? Чтобы он не оставил меня, моих близких… Чтобы был милостив. Милости Божией попросил и благодарил его. Нам всем очень сегодня нужна его милость!»