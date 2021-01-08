Прокуратура проверит Экопарк в Магнитогорске, где упал ребенок с канатной дороги

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8 января 2021, 20:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Ребенок не получил серьезных травм, но этот факт не остановил ведомство от проверки происшествия.

ЧП произошло 7 января в магнитогорском Экопарке по улице Лесопарковой. По словам очевидцев, мальчик лет десяти упал с высоты 2,5 метров на горку. Ребенка унесли родители, его сразу же госпитализировали. Врачи не выявили у него травм.

По словам Александра Иванова, директора МАУ «Парки Магнитки», Экопарк принадлежит частному предпринимателю, но власти контролируют его работу. Канатная дорога, с которой упал мальчик, прошла необходимую сертификацию, она находится в исправном состоянии. Александр Иванов в беседе с корреспондентом «Верстов. Инфо» уточнил, что причиной случившегося может быть человеческий фактор, подразумевая работу инструктора.

В настоящий момент канатная дорога временно закрыта. Проверку случившегося начала прокуратура Челябинской области. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что будет проверена работа Экопарка и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц организации, предоставляющей развлекательные услуги потребителям.