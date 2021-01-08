В ГИБДД Краснодара напомнили о правилах перевозки детей в автомобилях

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8 января 2021, 19:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С 6 по 10 января в Краснодаре с целью профилактики и предупреждения ДТП с участием детей-пассажиров ГИБДД кубанской столицы проводит мероприятие "Ребёнок — главный пассажир".



В ходе акции сотрудники ГАИ проведут массовые проверки водителей, которые перевозят детей без специальных удерживающих устройств.



Инспекторы напомнили, что детей до семи лет полагается перевозить в автомобилях, конструкция которых предусматривает ремни безопасности либо ремни безопасности и детскую удерживающую систему ISOFIX используя детские удерживающие устройства, которые соответствуют весу и росту ребёнка.



Согласно новой редакции правил, теперь нельзя оставлять в салоне машины детей до семи лет — во время стоянки с ними должен находиться взрослый.



В ГИБДД отметили, что перевозить маленьких детей можно как на передних, так и на задних сидениях, но при условии использования автокресла или автолюльки.



Детей в возрасте от 7 до 12 лет также касается всё вышеизложенное, однако допускается обычное использование ремней безопасности. При этом при перевозке маленького пассажира на переднем сиденье также необходимо использовать детское удерживающее устройство.



Подростков старше 12 лет можно перевозить на любом месте используя лишь ремни безопасности.



Инспекторы подчеркнули, что отныне детские удерживающие системы должны обязательно соответствовать весу и росту детей.