Собянин рассказал о строительстве столичных автовокзалов

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8 января 2021, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве реконструируют действующие и строят новые автовокзалы, которые соответствуют всем современным техническим требованиям и нормам безопасности. Многие из них входят в комплексы транспортно-пересадочных узлов, которые значительно экономят время москвичей и делают передвижение по городу более комфортным.

О том, как изменились московские автовокзалы в последние годы, рассказал на своей странице в Твиттере Сергей Собянин.

"В последние годы мы уделяли особое внимание развитию московских автовокзалов. В 2015-м открыли международный вокзал "Южные Ворота", в 2019-м - "Северные ворота", а в минувшем году - "Саларьево" и "Центральный" у метро "Щёлковская", отметил Сергей Собянин.

По словам мэра, "Центральный" теперь лучший в Москве. Автобусы приходят на 1 этаж, отправляются с 6-го, а между ними работают кафе, магазины и флагманский МФЦ. Также на территории есть детский уголок. Всё компактно и очень удобно.