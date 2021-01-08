Южноуральцев предупреждают о сильных морозах

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8 января 2021, 16:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

На следующей неделе из-за похолодания возможна отмена занятий в школах Челябинска.

По прогнозу синоптиков, с 11 января на Южном Урале морозы станут еще сильнее. К середине следующей недели температура воздуха может опуститься до минус 33°C.

Администрация Челябинска предупредила жителей города о возможной отмене занятий в школах. Напоминаем, что информацию о проведении занятий можно будет посмотреть на сайтах Единой дежурной диспетчерской службы, администрации Челябинска, Комитета по делам по образования. Информация обновляется с 6.00 до 6.20 утра (первая смена) и с 10.30 до 11.00.