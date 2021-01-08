В Хабаровске выявят незаконные сбросы стоков

8 января 2021, 14:50[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Чтобы предупредить подтопления малыми реками и ручьями, в Хабаровске начали вычислять незаконные сбросы стоков. Специалисты комитета по управлению Индустриальным районом отправятся в регулярные рейды.
В комитете по управлению районом уточнили, что работа ведется и в праздничные дни. Пока подтоплений территории не выявлено, однако мониторинг ситуации будет продолжаться до окончания устойчивых отрицательных температур.
Напомним, что в сентябре в регионе отмечались сильные ливни, приведшие к серьезным подтоплениям.
В ноябре же из-за отсутствия водопропускных труб на перекрестке дорог «14км. – г. Хабаровск» возникала угроза подтопления близлежащих домов.
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