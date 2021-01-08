Две сотни хабаровских семей посетил полицейский Дед Мороз

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8 января 2021, 13:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В новогодние каникулы полицейский Дед Мороз в Хабаровске поздравил детей, находящихся в зоне социального риска. Сотруднику правопорядка пришлось обойти около 200 семей.

Правоохранители в Хабаровском крае присоединились к всероссийской акции. Они приготовили для детей сладкие подарки, а малыши прочли полицейским стихи.

Инспекторы также смогли оценить условия жизни детей из семей в зоне социального риска. В ходе профилактических бесед с родителями полицейские акцентировали внимание на ответственности за их поступки.

- Пользуясь моментом, инспекторы по делам несовершеннолетних смотрели условия жизни подростков, обеспечивают ли своих детей родители продуктами питания, одеждой, канцелярскими принадлежностями. В профилактических беседах со взрослыми полицейские акцентировали внимание на ответственности за различные противоправные поступки, - говорится в сообщении пресс-службы краевого МВД.