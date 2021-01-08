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8 января 2021, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Москвичам рассказали о работе учреждений культуры онлайн в период пандемии

Горожанам рассказали, как в 2020 году московская культура осваивала онлайн-формат

В 2020 году пандемия коронавируса изменила все и пересмотрела наш взгляд на культурный досуг. Столичные музеи, театры, библиотеки и парки быстро ответили на запрос времени и перешли в онлайн-режим. Культурная жизнь Москвы не замерла, а развернулась на просторах интернета. Как в 2020 году московская культура осваивала онлайн-формат рассказывается в материале на официальном сайте мэра Москвы.

Лекции, экскурсии, концерты и мастер-классы транслировали на сайтах и в соцсетях, а также на онлайн-платформах. Культурные учреждения в сжатые сроки научились работать в новом формате и даже начали запускать новые программы. Зрителям стали доступны архивные материалы, а присоединившись к лекциям и встречам, можно было не выходя из дома послушать экспертов в разных сферах.

В 2020 году начал работу проект «Культура Москвы онлайн». К нему присоединились такие крупные музеи столицы, как Государственный исторический музей, Музей Москвы, Московский музей современного искусства, а также известные театры — Московский театр на Таганке, «Школа современной пьесы» и «Геликон-опера».

Здесь можно найти видеозаписи концертов, спектаклей, световых шоу, лекций и экскурсий.

Например, все желающие могут посетить виртуальную экскурсию по Московскому планетарию, понаблюдать за обитателями зоопарка или погулять по Большому театру. В разделе «Литература» собрано множество лекций о писателях и их произведениях, в разделе «Театры» — записи известных спектаклей. А чтобы смастерить что-то своими руками, достаточно заглянуть в раздел «Практика».

Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в 2020 году музеи и выставочные залы Москвы посетило почти вдвое меньше людей, чем в 2019 году. Работа учреждений была переведена в формат онлайн, в рамках которого посетители около семи миллионов раз просмотрели контент музеев и выставочных залов. Сотрудники культурных учреждений подготовили множество виртуальных экскурсий и лекций, мастер-классов и образовательных занятий для взрослых и детей.

Например, электронную платформу «Музейная Москва онлайн», созданную два года назад, в 2020 году посетили более 192 тысяч человек, которые совершили более двух миллионов просмотров. Больше всего онлайн-просмотров было в апреле. На портале хранятся фотографии и цифровые копии экспонатов из коллекций 42 музеев и галерей, снимки редких предметов и их описание, а также информация о новых выставках.

Для детей музеи и выставочные залы выкладывали интересные лекции и экскурсии, проводили мастер-классы по изготовлению игрушек, картин и скульптур. Например, музей-заповедник «Царицыно» пригласил вступить в детективный клуб и сочинить историю. Обширную программу к Международному дню защиты детей подготовили Биологический музей имени К.А. Тимирязева, Галерея Ильи Глазунова и Дарвиновский музей.

Театрам также пришлось столкнуться с рядом ограничений: до сих пор зрительные залы разрешено заполнять только частично. Но культурные площадки нашли выход. Так, в период с 17 марта по 9 июня прошло свыше четырех тысяч виртуальных показов спектаклей, лекций и концертов. Их посмотрели более 36 миллионов человек.

В Московском театре «Современник» в рамках проекта «Доктор Чехов» актеры читали рассказы классика. А театр «Школа драматического искусства» провела серию онлайн-мастер-классов для школьников «Театр в школе. Минуя расстояние».

Популярные культурные акции, ставшие уже традиционными, в 2020-м впервые проходили онлайн.

Например, ежегодная общегородская акция «Ночь театров» состоялась в ночь с 27 на 28 марта 2020 года в формате онлайн на официальных сайтах театров и их страницах в социальных сетях. Мероприятия посмотрели 143 тысячи человек.

В майскую акцию «Ночь музеев» 51 учреждение культуры организовало свыше 270 онлайн-мероприятий, их виртуальными гостями стали 850 тысяч человек. Самыми популярными оказались «60-е: наш космический квартирник» в Музее космонавтики, семейный театральный фестиваль «Город в окне» Музея Москвы и электронная выставка «Комикс “Мастер и Маргарита”» Музея М.А. Булгакова.

3 ноября в рамках акции «Ночь искусств» для горожан подготовили три специальных проекта: «Теорию струн», «Космический квартирник» и «Современное искусство». Специальная онлайн-программа затронула музеи, парки, библиотеки и дома культуры. Всего прошло более 180 бесплатных мероприятий. Например, в «Мультимедиа-арт-музее» показали онлайн-выставку «Фотобиеннале-2020», а Государственный музей А.С. Пушкина пригласил совершить виртуальную прогулку по своим залам. Прямые трансляции в этот вечер посмотрели более миллиона человек.

В новом формате провели мероприятия, приуроченные к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Начал работу первый онлайн-музей «Москва — с заботой об истории» Главархива Москвы и центров госуслуг «Мои документы». В нем собраны почти 7,5 тысячи документов и предметов военного времени. А в рамках акции «Живая история» состоялись прямые эфиры с героями Великой Отечественной войны и их родственниками.

Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную онлайн-программу, в которую вошли открытие новой экспозиции, видеоэкскурсии по залам и выставки. Государственный музей обороны Москвы представил больше 10 электронных выставок, а Дарвиновский музей рассказал, как военным помогали животные.

Всего музеи и выставочные залы провели более 100 мероприятий.

В период ограничений у москвичей была возможность виртуально прогуляться даже по паркам. С конца марта до начала декабря 2020 года Мосгорпарк провел более трех тысяч онлайн-лекций, экскурсий и спортивных занятий. Наибольшей популярностью пользовались видеоэкскурсии, набравшие более 1,5 миллиона просмотров.

Популярный летний проект «Йога в парке» тоже прошел онлайн. Кроме того, организовали серию лекций про экологию «Экоразговор» и творческие занятия для самых маленьких «Детская площадка online». Во время осенних каникул ребята могли заняться сторителлингом или танцами, выучить стихи и сочинить сказку.

Более 1,5 миллиона человек посетили онлайн-мероприятия, организованные библиотеками. 10 апреля был заработал портал-агрегатор «Онлайн.Библиогород». На нем собрали бесплатный контент читален и культурных центров. В июне там транслировали мероприятия книжного фестиваля «Красная площадь».

25 апреля прошел ежегодная акция «Библионочь». Горожане прослушали лекции о современной литературе, посмотрели спектакль «Транссиб» в исполнении актеров «Мастерской Дмитрия Брусникина» и узнали о популярном жанре автофикшен.

В рамках проекта «Москино дома» зрители могли посмотреть редкие фильмы онлайн, познакомиться с историей кино, присоединиться к лекциям критиков и встречам с режиссерами, а также получить рекомендации кинематографистов и критиков, что посмотреть онлайн. В апреле в социальных сетях «Москино» показывали редкие кадры Москвы прошлого столетия.

Совместно с Московской школой нового кино был организован фестиваль неигрового кино. В его программу вошли работы современных документалистов, обсуждения фильмов с авторами, мастер-классы выдающихся американских режиссеров и продюсеров. На фестивале Doker Week были показаны современные документальные ленты, прошли встречи с режиссерами. Также показали экспериментальные ленты, представленные на 66-м Международном фестивале короткометражного кино в Оберхаузене. С 23 марта программы онлайн-проекта «Москино дома» посмотрели более 253 тысяч зрителей.