Эксперты предрекли рост цен на коммерческую недвижимость в Хабаровске в 2021-м

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8 января 2021, 12:34 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

По данным департамента индустриальной недвижимости Knight Frank, в Хабаровске ожидается стремительный рост цен на складскую недвижимость в 2021 году.

Помимо краевого центра, уточняют эксперты, цены подскочат также в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Самаре и в южных городах: Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов заметил, что триггером строительства новых складов в российских регионах стало стремительное развитие онлайн-торговли на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее в Хабаровске отмечался резкий рост стоимости на недвижимость – в начале осени 2020-го цены побили пятилетний рекорд.