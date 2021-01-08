Юные челябинки совершили ложный вызов пожарно-спасательной бригады

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8 января 2021, 10:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото ГУ МЧС по Челябинской области

Две девушки не смогли выехать с парковки развлекательного заведения и решили, что им помогут сотрудники МЧС.

Сообщение о том, что в развлекательном центре по улице Цвиллинга в Челябинске заблокированы люди, поступило в пункт пожарной части в 05.25. На место выехали семь единиц пожарной техники и 28 человек личного состава. В МЧС объяснили, что в таких заведениях часто бывают массовые скопления людей, поэтому силы и средства спасателей направляются повышенным составом.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что заведение закрыто, а вызов поступил от двух девушек 1990 и 1994 года рождения, которые не могли выехать с закрытой парковки. Свою проблему они хотели решить с помощью спасателей. Оценку действиям девушек будут давать правоохранительные органы.

В ГУ МЧС напоминают, что для нештатных ситуаций нужно звонить по номеру телефона 101 или 112, но ни в коем случае не поднимать по сигналу «Тревога» спасателей. Это грозит правовой ответственностью.