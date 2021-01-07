Мэр одного из городов Кузбасса ввёл плату за катание с ледяных горок. Вот тебе и праздник для детишек

Аргументы Недели → Общество 13+

7 января 2021, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Кузбассе мэр города Прокопьевска Андрей Мамаев сделал детишкам странный новогодний подарок – администрация ввела плату за катание с деревянных и ледяных горок. Правда, ударит это все по карману родителей, потому что они все равно будут платить, не объяснять же ребенку, что чиновники такие жадные.

Желающим скатиться с горки спуск обойдётся от 50 до 100 рублей. По мнению Мамаева, установленные горки – это не бесплатная зимняя забава для жителей, а платный аттракцион, пишет проект «Сканер». Тем, кто не хочет раскошеливаться, мэр бесплатно разрешил кататься со снежных горок, но таких горок в округе и нет вовсе.

Местные жители хотели было залить горки во дворах самостоятельно, но оказалось, что стихийно оборудовать зимнее развлечение самим запрещено и коммунальные службы их все равно засыпят песком

В сети шутят, что ради получения прибыли можно ещё «начать собирать штрафы за превышение скорости на ледянке».