Хоккеисты поздравили врачей челябинской «коммунарки» с Рождеством

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7 января 2021, 17:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы минздрава Челябинской области

Гендиректор «Трактора» Иван Савин и главный тренер Анвар Гатиятулин подарили медикам кофе-машину.

7 января Иван Савин и Анвар Гатиятулин побывали в новом инфекционном центре в поселке Малая Сосновка. Они поздравили сотрудников с Рождеством, поблагодарили их за самоотверженный труд и подарили кофе-машину. Также они пообещали передать больнице футболку с автографами всех игроков команды.

В свою очередь медики пожелали хоккеистам успехов в новом сезоне. «Трактор» лечит», – так считает главный врач центра Михаил Вербицкий.