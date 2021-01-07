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Мэр Ялты приказала снести незаконные постройки в международный день «Спасибо»

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Мэр Ялты приказала снести незаконные постройки в международный день «Спасибо»
Мэр Ялты Янина Павленко, фото соцсети

Скорей всего 11 января Янина ПАВЛЕНКО заставит подчиненных снося объекты незаконной торговли благодарить их владельцев.

Почему именно на День «Спасибо» мэр Ялты наметила «карательную» спецоперацию она не уточнила, но сопроводила анонс записью «Ялта – город счастья и любви!».

По мнению мэра, новые арендаторы будут пополнять бюджет города. В чьи карманы до этого шли платежи она не уточнила.

 

ГБ

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