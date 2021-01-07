Москва в 2020 году улучшила позиции в 23 международных рейтингах

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7 января 2021, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По данным аналитического центра при Правительстве Москвы, в 2020 году Москва улучшила позиции в 23 международных рейтингах. Кроме того, столица заняла высокие строчки в четырех из восьми впервые опубликованных. Такое признание связано с позитивной динамикой в развитии столичной экономики, инноваций и стартапов, с ростом цифровизации и улучшением качества жизни горожан.

Подробнее о том, в какие международные рейтинги вошла российская столица в 2020 году и насколько улучшила свои позиции сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 2020 году Москва вошла в список лучших городов мира в рейтинге The World`s 100 Best Cities международного консалтингового агентства Resonance Consultancy. В январе столица заняла в нем пятое место, а уже в октябре поднялась на четвертое, опередив Токио, Сингапур и Дубай.

«Высокие позиции в рейтинге подтверждают статус Москвы как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий городов мира даже в столь сложный период», — подчеркнул заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Города оценивали по нескольким критериям. Москва стала первой в категории «Продукт» (инфраструктура и достопримечательности) и вошла в тройку лидеров в категории «Место» (благоустройство и развитость среды). По мнению авторов рейтинга, столица стала более привлекательной для пеших прогулок благодаря программе «Моя улица».