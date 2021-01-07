Локдаун в Берлине. Детские сады закрыты до конца января, регламент встреч с друзьями ужесточен

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7 января 2021, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал «Воздух над Берлином»

Фото: соцсети

С 11 января берлинцам, живущим вместе, можно будет встречаться только с одним представителем другого домохозяйства. Если это родитель-одиночка, на встрече смогут присутствовать также ее или его дети до 12 лет.

Школы смогут в ограниченном объеме возобновить занятия в классах. Прежде всего, это те, кому предстоят выпускные экзамены, заявил сенатор по вопросам образования Клаус Ледерер. Они начнут занятия с 11 января в малых группах. Это относится к 10, 11 и 12 классам гимназий и 9, 10, 12, 13 классам средних общеобразовательных школ. С 18 января в школы вернутся ученики 1-3 классов. Они будут проводить на занятиях минимум три часа в день. С 25 января - классы с 4 по 6. По плану все школы начнут работать в гибридном формате с 8 февраля. Возобновление очных занятий планируется 15 февраля. Маски обязательно для всех начиная с 5-го класса, в т.ч. в классах. Детские сады останутся закрытыми до 31.01.

Немецкий институт экономических исследований (DIW) снизил прогноз развития экономики Германии в 2021 году с 5,2 до 3,5 процента. "После негативных показателей в четвертом квартале 2020 года мы ожидаем в первом квартале сокращение ВВП на более чем 2 процента", - сказал глава DIW Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher). По его словам, во втором квартале экономический рост будет возможен, если в феврале в стране закончится очередная волна пандемии и будет отменено большинство ограничений.

В округах Бранденбурга, где на 100 000 жителей приходится более 200 новых случаев заражения в неделю, радиус передвижения ограничен 15 километрами вокруг места жительства, за исключением случаев, например, поездка на работу или к врачу. В Дахме-Шпревальде, Эльбе-Эльстере, Обершпревальде-Лаузице, Одер-Шпрее, Остпригнитц-Руппине, Пригнице и Шпрее-Найсе, а также в независимых городах Котбус, Потсдам и Франкфурт (Одер) в настоящее время показатели превышают 200.

Линия S-Bahn S5 между Friedrichsfelde Ost и Strausberg Nord закрывается с 8.01. на три недели.

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