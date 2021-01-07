Путин посетил Рождественскую службу в храме Николая Чудотворца и подарил икону

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7 января 2021, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил Рождественскую службу в храме Николая Чудотворца на озере Ильмень недалеко от Великого Новгорода, где поздравил всех россиян с наступившим праздником.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям», - обратился он к жителям страны.

фото: kremlin.ru

Кроме того, Путин подарил храму икону «Господь Вседержитель», которая была написана в 2017 году в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области. На самой службе присутствовало около 15 человек. После мероприятия Путин пообщался с журналистами, где ответил на вопрос, почему «такие события – непростые, тяжелые – происходят».

«Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. И эта надежда и, порой, ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах. С праздником вас, с Рождеством Христовым», - пояснил глава государства.

фото: kremlin.ru