Хабаровчан в Бурятии проверят на ковид

7 января 2021, 11:53[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Теперь прилетающих в республику Бурятия из Хабаровска будут в обязательном порядке тестировать на COVID-19.
По данным пресс-службы главы республики, тесты предстоят прибывающим не только из Хабаровска, но и из Москвы, Новосибирска и Красноярска.
Действовать мера будет до 20 января.
В сообщении говорится о том, что ПЦР-тесты будут бесплатны, пройти их можно в медучреждении по месту пребывания.
Отметим, что в Хабаровском крае ситуация с коронавирусом становится все хуже. Ежедневно в регионе выявляется более трех сотен новых заболевших. Всего с начала пандемии в крае подтверждено 37 382 случая ковида, Выздоровел 32 921 человек. Скончались от болезни 204 пациента.
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