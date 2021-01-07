В Челябинском театре оперы и балета прошла рождественская елка

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7 января 2021, 11:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ] Источник: «Вечерний Челябинск»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Юных южноуральцев с праздником поздравили губернатор Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Как сообщает «Вечерний Челябинск», в этом году представление прошло с соблюдением всех мер безопасности: на входе выдавали маски, измеряли температуру, все посетители прошли через дезинфекционную кабину. Также из-за пандемии в этом году во всех театрах отменили хороводы вокруг елки.

На праздник губернатор Челябинской области Алексей Текслер пришел вместе с супругой Ириной и сыном Мишей. Перед представлением глава региона и митрополит Челябинский и Миасский Григорий поздравили детей с Рождеством, а также подвели итоги литературного конкурса.

На рождественскую елку позвали ребят, имеющих проблемы со здоровьем. Среди них немало инвалидов по слуху, поэтому впервые в театре организовали сурдоперевод для таких ребят. Для юных южноуральев подготовили настоящее новогоднее шоу – мюзикл «Двенадцать месяцев». На Первом областном фестивале новогодних спектаклей он завоевал лидирующие места в трех номинациях: «Лучший спектакль в музыкальном театре», «Лучшие декорации» и «Лучшие костюмы».