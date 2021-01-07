Фигуранту по делу Фургала назначат диету

Аргументы Недели → Общество 13+

7 января 2021, 11:24 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Андрей Карепов, бывший помощник экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемый в организации убийств 15-летней давности, сможет пройти медицинский осмотр.

Напомним, что Карепов был арестован в 2019-м вместе с еще двумя фигурантами уголовного дела против экс-парламентария Хабаровска Николая Мистрюкова. Мистрюков, бывший бизнес-партнер Фургала, подозревается в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушении на убийство. В СИЗО у Карепова начались проблемы со здоровьем.

По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, сейчас Карепову переназначают набор продуктов, однако вскоре ему будет проведена специальная процедура, а по ее результатам будет назначена постоянная диета.

Ранее общественники, посетившие Карепова, обнаружили травмы на его теле. У него выявили гематомы на виске, плече и руке. По словам Карепова, его избил конвой.

Напомним также, что Мистрюков за время пребывания в СИЗО «Лефортово» ослеп, кроме того, у него развилось онкологическое заболевание. У самого же Фургала в СИЗО выявили патологию легких. У бывшего губернатора также начались проблемы со зрением.