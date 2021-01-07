В 2021 году в Москве появится 11 новых станций метро

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7 января 2021, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

stroi.mos.ru

В 2020 году пассажиров приняли семь новых станций столичной подземки. Это «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская» Некрасовской линии, а также «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Пока последние три работают в составе участка Некрасовской ветки.

В плане на этот год открыть 11 новых станций. Все они станут частью крупнейшего проекта в истории столичного метростроения — Большой кольцевой линии. До конца года на западном, юго-западном и южном участках кольца заработают станции «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» и «Зюзино». Помимо этого, до конца года на БКЛ планируется полностью завершить проходческие работы. Окончательно кольцо замкнется в 2022 году.

Длина БКЛ составит 70 километров. Для пассажиров будет работать на 31 станция. С них можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные направления железной дороги.

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии метрополитена на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Это позволит разгрузить станции в центре города