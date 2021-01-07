В Челябинской области нашли заблудившихся в лесу девочек

Аргументы Недели → Общество 13+

7 января 2021, 10:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из архива ГУ МЧС по Челябинской области

Две 14-летние жительницы города Сим пошли на прогулку в лес и потерялись.

ЧП произошло 6 января около 19 часов. Сообщение о пропаже девочек поступило начальнику 10-й пожарно-спасательной части Ашинского гарнизона Андрею Чусовитину. Вместе со своим коллегой Андреем Растегняевым уже в 19.30 они выдвинулись на поиски на личных снегоходах с запасом теплых вещей. Температура воздуха на тот момент была -9°С.

Спасатели обнаружили девочек живыми и невредимыми уже через полчаса поисков в четырех километрах от города. ГУ МЧС по Челябинской области напоминает, что в зимой любая прогулка в лесу может обернуться большой бедой. С собой всегда необходимо брать лекарства, заряженный телефон, спички, нож, небольшой запас еды. Если вы потерялись, то лучше оставаться на месте, а не двигаться в неизвестном направлении.