У пассажира рейса Рига – Москва изъяли 100 000 евро

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7 января 2021, 10:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В мае 2019 года при проверке пассажиров, прибывших в аэропорт «Рига» рейсом из Москвы, таможенники изъяли у одного из них 100 000 евро. Было возбуждено дело, а буквально на днях оно было передано в суд.

В чем же суть проблемы?

В мае 2019 года внимание таможни привлек мужчина, пересекавший границу по «красному» коридору, т.е. в его багаже могли находится вещи и наличные деньги, которые необходимо задекларировать.

Была проведена проверка и установлено, что пассажир задекларировал более 100 000 евро, однако не смог объяснить происхождение денег и предъявить соответствующие документы. Мужчину задержали, а на деньги решением суда был наложен арест.

По законам Латвийского государства, если незадекларированная сумма превышает 21 500 евро, то в отношении физического лица, допустившего нарушения, возбуждается уголовное дело. В данном случае мужчина не смог объяснить происхождение денег. Уголовное дело было расследовано и передано на днях в суд.