Православные Латвии встретили Рождество Христово

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7 января 2021, 10:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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7 января прихожане Православной и Древлеправославной церквей Латвии празднуют Рождество Христово. В стране прошли праздничные ночные службы.

В главном Кафедральном соборе Риги прошло торжественное богослужение, на котором присутствовал Митрополит Александр. Священнослужитель поздравил православных Латвии с Рождеством Христовым!

«Евангелие учит нас не разделять людей на ближних и дальних, но к каждому относится с христианским терпением и любовью, подтверждая свою веру добрыми делами. Необходимо следовать святым апостолам и отложить дела тьмы и неправды: ложь, обман, зависть, клевету.

Облечемся в дела света и последуем Христу, неся веру, мир, любовь, радость, надежду. Да благословит Господь нашу страну Латвийскую, народ и каждого из нас. Да подаст нам всем Господь здравие, благополучие, взаимопонимание, мир и любовь.

Всю врученную мне Господом вселатвийскую паству сердечно поздравляю с Новолетием и великим мироспасительным праздником Рождества Христова», - заявил глава ЛПЦ.

Конечно, речь Митрополите Александра была посвящена самой актуальной проблеме Латвии – Covid-19.

«В уходящем году мир постигло великое испытание – все более широко распространяется опасное инфекционное заболевание. Я призываю вас, отцы, братья и сестры, к достойной христианской жизни, постоянному памятованию о боге, к усиленной непрестанной и горячей молитве».

Митрополит Александр призвал соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности, рекомендованных медиками, а также благословил всех тех, кто самоотверженно трудится в больницах и тех, кого постиг тяжелый недуг.

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах Латвии, конечно, было многолюдно: латвийцам хотелось поприсутствовать на службе, принять таинства. Увы, в связи с коронавирусом не все смогли посетить праздничную службу – были ограничение. Но зато богослужение в главном православном храме Латвии верующие смогли посмотреть по местному ТВ.

Рождественская неделя началась! Храмы открыты для всех желающих. С Рождеством Христовым, православные! Мир вашему дому!