В центре Челябинска появилось граффити в поддержку волонтерства
7 января 2021, 09:09[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Арт-объект «Добро в городе» уличные художники нарисовали на здании пединститута.
Авторы арт-объекта – команда художников GraffitiRussia и «Ассоциация волонтеров Южного Урала». Рисунок символизирует основные направления добровольчества в Челябинской области. На карте – города, в которых живут самые неравнодушные и активные волонтеры. Это Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Озерск.
Главная задача проекта – акцентировать внимание жителей города на работе волонтеров. Напомним, что в период пандемии их деятельность приобрела особый смысл и значимость.
«Мы планируем реализовать серию росписей стен и фасадов зданий города Челябинска в технике «граффити» на тему волонтёрства. А вы можете помочь нам, присылайте ваши идеи в комментарии или сообщении группы», - рассказали представители движения «Я волонтер Южного Урала».
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