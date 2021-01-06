Журналист Андрей Караулов рассказал об итогах «Стратегии-2020»

Известный журналист и блогер Андрей Караулов напомнил зрителям своего YouTube-канала о государственной программе «Стратегия-2020» и рассказал о ее результатах. На разработку этого документа из бюджета РФ было выделено более 1,5 млрд рублей.
«Восемь лет назад умным людям пришла в голову идея сделать грандиозную программу рывка нашей страны. Рывок был назван «Стратегия-2020», - вспоминает Караулов.
Журналист подчеркивает, что разработкой госпрограммы руководили ученые Ярослав Кузьминов и Владимир Мау. Среди создателей «Стратегии-2020» - масса экспертов и отраслевых специалистов. Караулов отмечает, что тематические семинары, обсуждения докладов и дискуссии проводились не только в Москве, но и «на берегу моря». На эту работу из российского бюджета ушел 1 миллиард 540 миллионов рублей.
По завершении 2020 года вполне логично было бы подвести итоги реализации «Стратегии», что и делает Андрей Караулов:
- экономический рост составил 3,5% суммарно за период с 2013 по 2020 год, вместо прописанных в госпрограмме ежегодных 6%;
- рост ВВП - на 6% за 7 лет, вместо принятых в «Стратегии» 66%;
- реальные располагаемые доходы россиян – падение на 5%, вместо обещанного роста на 50%;
- увеличение уровня бедности, вместо снижения на 50%.
Караулов подчеркивает, что госпрограмма «Стратегия-2020» научно просчитывалась лучшими умами российской экономики, а результатом этого оказалось замалчивание итогов ее проведения.