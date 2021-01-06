Журналист Андрей Караулов рассказал об итогах «Стратегии-2020»

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6 января 2021, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: youtube.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Известный журналист и блогер Андрей Караулов напомнил зрителям своего YouTube-канала о государственной программе «Стратегия-2020» и рассказал о ее результатах. На разработку этого документа из бюджета РФ было выделено более 1,5 млрд рублей.

«Восемь лет назад умным людям пришла в голову идея сделать грандиозную программу рывка нашей страны. Рывок был назван «Стратегия-2020», - вспоминает Караулов.

Журналист подчеркивает, что разработкой госпрограммы руководили ученые Ярослав Кузьминов и Владимир Мау. Среди создателей «Стратегии-2020» - масса экспертов и отраслевых специалистов. Караулов отмечает, что тематические семинары, обсуждения докладов и дискуссии проводились не только в Москве, но и «на берегу моря». На эту работу из российского бюджета ушел 1 миллиард 540 миллионов рублей.

По завершении 2020 года вполне логично было бы подвести итоги реализации «Стратегии», что и делает Андрей Караулов:

- экономический рост составил 3,5% суммарно за период с 2013 по 2020 год, вместо прописанных в госпрограмме ежегодных 6%;

- рост ВВП - на 6% за 7 лет, вместо принятых в «Стратегии» 66%;

- реальные располагаемые доходы россиян – падение на 5%, вместо обещанного роста на 50%;

- увеличение уровня бедности, вместо снижения на 50%.

Караулов подчеркивает, что госпрограмма «Стратегия-2020» научно просчитывалась лучшими умами российской экономики, а результатом этого оказалось замалчивание итогов ее проведения.