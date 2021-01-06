Южноуральцев подозревают в незаконной охоте на косуль
6 января 2021, 17:57[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Трех особей сибирской косули оценили в 120 000 рублей.
Подозреваемые – двое жителей Снежинска 1990 и 1992 годов рождения. Их задержали полицейские в лесном массиве вблизи поселка Знаменка Каслинского района. В результате охоты были убиты три особи сибирской косули. Стражи порядка оценили сумму ущерба в 120 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 стать 258 УК РФ – незаконная охота. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Пока для них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и ненадлежащим поведении.
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